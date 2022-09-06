Абсолютна більшість європейців підтримують санкції проти Росії, – опитування

Більшість європейців станом на червень-липень 2022 року виступали за продовження підтримки України та зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Про це свідчать результати дослідження громадської думки Eurobarometer, яке проводили у червні-липні цього року, передає Європейська правда.

Абсолютна більшість виступають за підтримку України у зв’язку з нападом РФ. 92% підтримують гуманітарну допомогу, 90% – надання прихистку українцям, які виїздять за кордон через війну, 78% – економічні санкції проти російських еліт та бізнесу.

68% респондентів підтримують фінансування з європейського бюджету військової допомоги для України.

57% опитаних задоволені тим, як відреагували на російську агресію проти України на рівні ЄС, на рівні національних урядів – 55%.

86-87% респондентів погоджуються, що країнам ЄС потрібно більше інвестувати у відновлювані джерела енергії та зменшувати залежність від російського газу. 78% кажуть, що змінили свої звички для більш ощадливого використання енергоресурсів або планують це зробити.