З початку війни в Україні закрилося 7000 ресторанів та кафе, – асоціація

З початку війни в Україні закрилося близько 7 тис. ресторанів та кафе, водночас відкрилося понад 2 тис. нових закладів.

Про це повідомила співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова, передає Інтерфакс-Україна.

"Точної статистики немає, оскільки вона зараз просто не ведеться, серед цих 7 тис. – заклади, що закрилися, і ті, про які немає даних (на окупованих територіях, у зонах обстрілів). Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області), У Київській, Одеській, Дніпропетровській областях – падіння до 30%", – сказала Насонова.

Водночас, за її словами, у західних областях спостерігається позитивна динаміка. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях відмічено зростання приблизно на 20%.

"До початку літа падіння ринку було значнішим. Але з червня почали відкриватися ресторани у Києві, а також у західних областях, загалом понад 2 тис. закладів. Найбільш інтенсивно розвивався ресторанний ринок у Львові – понад 500 нових закладів в області з початку війни", – сказала Насонова.

При цьому експерт зазначила, що некоректно говорити про релокацію ресторанів.

"Насправді тих, хто по-справжньому перемістився, тобто тих, хто перевіз обладнання, меблі та інше, одиниці. Частіше ресторан виявлявся просто знищеним, або на окупованій території, і вивозити не було чого. Тому відкривалися нові ресторани", – сказала Насонова.

Створена у 2021 році Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) на травень 2022 року об'єднує понад 50 учасників, 450 ресторанів та кафе.