Чехія готова обговорювати продовження тимчасового захисту для українців

Чехія, яка головує в Європейському Союзі, готова розпочати обговорення можливого продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців.

Про це заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передає Czech Radio.

За словами Ракушана, Європейська Комісія обов'язково розгляне цю пропозицію.

У дискусії про міграційні наслідки російського вторгнення в Україну Ракушан заявив, що Чехія хотіла би зберегти єдиний підхід країн ЄС до допомоги Україні, зокрема людям, які рятуються від війни за кордоном.

"Ми бачимо, що путінська війна на даний момент не закінчена, як і українська міграційна криза", – наголосив міністр.

Він також додав, що статус тимчасового захисту допомагає українським біженцям отримати доступ до роботи, житла та освіти у країнах ЄС.

ЄС вперше у своїй історії ухвалив рішення про надання річного статусу тимчасового захисту біженцям у березні поточного року.

Раніше міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що Чехія хотіла б бути лідером у післявоєнній відбудові України.