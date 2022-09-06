Рада прийняла закон про бенефіціарів бізнесу для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб".

За прийняття відповідного президентського законопроєкту №6320 в цілому проголосували 245 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Він зауважив, що таким чином Верховна Рада виконала один з критеріїв для початку переговорів про вступ України до ЄС про забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF)"

Згідно з пояснювальною запискою про законопроєкту, його прийняття "спростить та пришвидшить подання юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дасть змогу підвищити ефективність проведення фінансового моніторингу, сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України у відповідній сфері".

Зокрема, законопроєктом пропонується доповнити закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" новою статтею 5-1 "Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності", у якій, зокрема, на юридичні особи покладається обов’язок надавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності для внесення до ЄДР, та визначаються окремі елементи порядку надання відповідної інформації державному реєстратору.