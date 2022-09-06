Міжнародна ІТ-компанія Avenga призначила новим керівником українця
Про це повідомили представники компанії, передає AIN.UA.
Як зазначається, Ян Веберінг, який також є засновником Avenga, залишиться в компанії в якості акціонера та голови Консультативного комітету.
Новопризначений Юрій Адамчук працював в Avenga та її попереднику Core Value впродовж семи років. У 2019 році він став CDO в Avenga Group, а пізніше – COO групи. До цього він займав керівні посади в KM Core, PricewaterhouseCoopers та KPMG.
Ян Веберінг, як новий голова Консультативного комітету, буде надалі консультувати Юрія Адамчука та його команду.
Аvenga – міжнародна IT-компанія, заснована в 2019 році шляхом об‘єднання українсько-американської CoreValue з IT Kontrakt, Sevenval та Solidbrain.
Компанія пропонує послуги з розробки стратегії, роботи з клієнтським досвідом, розробку рішень та програмних продуктів.
У 2021 році Avenga повідомила про приєднання до своєї платформи Perfectial. Після об’єднання кількість фахівців в Avenga складає понад 3500 осіб.