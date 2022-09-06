У Зеленського знайшли кандидата на посаду нового голови Фонду держмайна

На посаду нового очільника Фонду державного майна претендує народний депутат від фракції "Голос" Рустем Умєров.

Його вже представили на засіданні правлячої фракції "Слуга народу", повідомила речниця політсили Юлія Палійчук в Telegram.

"Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", – зазначила речниця фракції.

Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання народним депутатом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

Зазначимо, що голова Фонду державного майна призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради.

Як повідомлялося, наприкінці липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку, однак вона досі продовжує керувати Фондом.

Батова виконувала обов’язки очільниці ФДМ з лютого 2022 року після звільнення з цієї посади Дмитра Сенниченка. У грудні 2021 року її призначили першою заступницею голови Фонду держмайна.

Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.