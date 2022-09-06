"Українське Дунайське пароплавство" замовило аудит усіх угорських філій

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) замовило комплексний аудит фінансово-господарської діяльності всіх угорських філій та підприємств пароплавства.

Про це повідомив в.о. генерального директора підприємства Дмитро Москаленко.

"Що стосується дочірніх угорських компаній. Поважна аудиторська компанія проведе комплексний аудит фінансово-господарської діяльності всіх угорських філій та підприємств УДП. Упевнений, дізнаємось ще багато цікавого", – написав Москаленко.

Також він повідомив, що минулого тижня провів низку зустрічей у Відні та Будапешті.

"На даний час флот УДП сконцентрований на Нижньому Дунаї, але у перспективі ми не збираємося обмежуватись лише морським напрямком. Наша стратегічна мета вибудовувати надійний та доступний логістичний маршрут між Україною та країнами ЄС. Тому нам потрібні надійні потужні партнери, зацікавлені у просуванні наших інтересів на європейських ринках, розвитку інвестиційних проектів з модернізації флоту УДП. Саме про це йшла мова у Відні на зібранні акціонерів нашого спільного підприємства", – зазначив Москаленко.

У Будапешті, за його словами, відбулася зустріч із керівництвом Дунайської комісії.

"Обговорили перспективу розвитку Дунайської логістики та основні фактори, які стоять на заваді. Торкнулися євроінтеграційних процесів у логістичній галузі. Абсолютно погоджуюсь з шановними колегами в тому, що з огляду на загострення кліматичних та екологічних викликів, все більш важливою стає взаємодія та співробітництво між усіма державами Придунав’я та учасниками ринку річкових перевезень", – зазначив він.

Також в Будапешті провели збори акціонерів дочірньої сербської компанії УДП. Основний фокус був на збільшенні ефективності роботи – кожний підрозділ у новій корпоративній структурі має виконувати певні KPI.

"Без сумніву, ключове питання перебування у Будапешті – доля будівлі УДП у центрі угорської столиці. Відбулася зустріч з юристами та представниками посольства України. Сформована дорожня карта "очищення" активу, зняття правових ризиків. Погодили з компанією по управлінню нерухомістю розробку бізнес-моделі використання будинку", – додав Москаленко.

"З адвокатами розроблений план дій і щодо флоту УДП, який зусиллями минулого керівництва наших дочірніх підприємств був на невигідних умовах за непрозорою схемою переданий у чартер незрозумілим компаніям. Флот будемо повертати", – також підкреслив він.