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"Укргідроенерго" підключило до мережі окуповану Каховську ГЕС

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"Укргідроенерго" підключило до мережі окуповану Каховську ГЕС
Каховську ГЕС, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій російськими військами території, підключили до енергосистеми України після відключення 5 вересня внаслідок бойових дій.

Як повідомляє пресслужба "Укргідроенерго", станом на 6 вересня на станції працює 4 агрегати з шести.

"В результаті бойових дій на гідроелектростанції мали місце неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня. Оперативним персоналом Каховської ГЕС за короткий час було відновлено підключення до системи", – повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, Каховська ГЕС продовжує працювати в енергосистемі України за комерційно-диспетчерським графіком, видаючи від 40 до 110 МВт-год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська. Однак станція не бере участі у балансуванні системи.

В "Укргідроенерго" додали, що на станції цілодобово знаходиться оперативний персонал Каховської ГЕС, який змінюється щодобово. Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади.

"Ремонтний персонал проводить огляди і намагається підтримувати працездатний стан обладнання. Оперативні ремонти не виконуються. Наразі відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду", – зазначається у повідомленні.

При цьому в "Укргідроенерго" зауважують, що Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність: обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання.

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