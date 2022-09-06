Новини

Рада заборонила використання азбесту в будівництві

4 60747
Рада заборонила використання азбесту в будівництві
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про громадське здоров’я (4142), який передбачає заборону використання азбесту в будівництві.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

"Шкідливого та небезпечного азбесту у будівництві більше не буде! Ми заборонили використовувати цей канцерогенний матеріал законопроєктом №4142, сьогодні ми ухвалили його в цілому", – написала Шуляк.

Зокрема, це означає:

  • заборону використовувати азбест;
  • заборону на використання виробів та матеріалів з його вмістом.

"Нарешті ми позбудемося небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку та замінимо його на сучасні будматеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов", – додала Шуляк.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ТутАхламон
    Азбест-надзвичайно шкідливий матеріал.Не потрібно Вам тут своє невігластво показувати.Інша справа,що ще у цей закон зеленоморді тупаки натикали.
  • Alexx Lexton c1cccab8
    брехня про азбест нічим не обґрунтована, але підкріплена баблом виробників товарів з металі і пластику
  • Вільна Людина.
    Що долбойобам не йметься.Про заборону асвальту треба закон приняти він теж шкідливий.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини