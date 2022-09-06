Рада заборонила використання азбесту в будівництві
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про громадське здоров’я (4142), який передбачає заборону використання азбесту в будівництві.
Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.
"Шкідливого та небезпечного азбесту у будівництві більше не буде! Ми заборонили використовувати цей канцерогенний матеріал законопроєктом №4142, сьогодні ми ухвалили його в цілому", – написала Шуляк.
Зокрема, це означає:
- заборону використовувати азбест;
- заборону на використання виробів та матеріалів з його вмістом.
"Нарешті ми позбудемося небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку та замінимо його на сучасні будматеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов", – додала Шуляк.