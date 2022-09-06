Рада заборонила використання азбесту в будівництві

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про громадське здоров’я (4142), який передбачає заборону використання азбесту в будівництві.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

"Шкідливого та небезпечного азбесту у будівництві більше не буде! Ми заборонили використовувати цей канцерогенний матеріал законопроєктом №4142, сьогодні ми ухвалили його в цілому", – написала Шуляк.

Зокрема, це означає:

заборону використовувати азбест;

заборону на використання виробів та матеріалів з його вмістом.

"Нарешті ми позбудемося небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку та замінимо його на сучасні будматеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов", – додала Шуляк.