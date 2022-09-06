"Медичні закупівлі України" впровадили систему контролю співробітників

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) впровадило автоматизовану систему комплаєнс контролю, яка дає можливість повідомити про можливе порушення антикорупційного законодавства або неетичну поведінку з боку зацікавлених сторін.

Як повідомляє пресслужба МЗУ, користуватися системою можуть усі зовнішні та внутрішні стейкхолдери: постачальники, працівники лікарень, співробітники МЗУ, їх родичі тощо.

Подати скаргу на можливі неправомірні дії можна анонімно або ж вказати своє прізвище та ім’я.

"Здійснення прозорих закупівель та дотримання принципу нульової толерантності до корупції є ключовими пріоритетами для команди МЗУ. Ми завжди відкриті та заохочуємо наших партнерів повідомляти про можливі порушення нашої антикорупційної та комплаєнс-етики. Раніше це можна було зробити, подавши заявку на спеціальну електронну пошту або гарячу лінію. Система комплаєнс-контролю автоматизує цей процес та допоможе обробляти звернення більш оперативно та ефективно", – розповів заступник генерального директора МЗУ з антикорупційної роботи та комплаєнс Дмитро Бігунець.

Щоб залишити повідомлення, достатньо перейти за посиланням та дотримуватись інструкції. Зокрема, система попросить обрати рівень конфіденційності, вказати місце події, описати, що сталось, назвати дотичних осіб тощо.

Після заповнення всіх полів та відправки звернення, воно отримує унікальний код, який можна буде побачити на екрані. За допомогою коду можна слідкувати за станом його розгляду, клікнувши на кнопку "Перевірити мої звернення" на головній сторінці.

Після того, як звернення буде опрацьоване, система проінформує на вказану електронну адресу про результати розгляду. Цей процес триває від 10 до 30 робочих днів залежно від виду звернення.