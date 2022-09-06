ЮНЕСКО виділить $1,5 мільйона на Культурний центр у Львові

ЮНЕСКО виділяє $1,5 млн на відкриття Культурного центру у Львові.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко за реултатами зустрічі з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле.

За словами Ткаченка, Культурний центр у Львові міг би стати місцем для зустрічей митців, місцем обміну досвідом, для проведення навчальних програм та різноманітних заходів.

"Також нам вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку ЮНЕСКО конкретних потреб культурної сфери вже цього року та нових заходів щодо захисту української культурної спадщини, в першу чергу напередодні зими у 8 областях – Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській", – також повідомив він.

Раніше повідомлялося, що український борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО.