Рада ухвалила новий закон про систему громадського здоров’я

Верховна Рада ухвалила закон "Про систему громадського здоров’я".

За прийняття відповідного законопроєкту №4142 у другому читанні проголосували 228 депутатів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, закон передбачає надання Центру громадського здоров'я повноважень у сфері реагування на біологічні загрози, а також створення мережі регіональних центрів з контролю та профілактики захворювань.

Під час розгляду законопроєкту у першому читанні у лютому 2021 року з нього було виключено розділи про вакцинацію, оскільки його противники стверджували, що документ передбачає "примусову вакцинацію".

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, реалізація документа "більше інтегрує нас у європейський простір, а його виконання всіма нами дозволить збільшити нашу тривалість активного життя та наблизити цей показник до європейського".

Ляшко також зазначив, що закон скасовує 10 дозволів та висновків, які мав отримувати бізнес для провадження своєї господарської діяльності.

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Також законом і врегульовано розподілення функцій ліквідованої Санітарно-епідеміологічної служби між різними центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками бізнесу та громадянами поза цими структурами.

Крім того, закон уперше вводить в обіг принцип "єдиного здоров'я", який дозволяє дивитися далеко за межі звичного поняття "охорона здоров'я" або "медичної допомоги".

"Це постійна співпраця та взаємодія у галузі медицини, ветеринарії, безпеки харчових продуктів та питної води, захисту довкілля. У системі громадського здоров’я, що працює за принципом "єдиного здоров’я", є місце та роль для кожного, і кожен несе свій внесок у збереження здоров’я та безпеку навколишнього середовища", – написав Ляшко на своїй сторінці у мережі Facebook.