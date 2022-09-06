Рада відклала вибори президента Національної академії наук до завершення війни

Верховна Рада дозволила відкласти вибори президента та членів президії Національної академії наук (НАН) України до завершення дії військового стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №7686 в цілому проголосували 325 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Закон передбачає, що за рішенням президії НАН, президії національних галузевих академій наук та інших уповноважених органів, проведення виборів президента та членів президії цих академій наук та керівників державних наукових установ може бути відкладено на три місяці після завершення військового стану в Україні.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року президентом Національної академії наук України було обрано академіка Анатолія Загороднього.