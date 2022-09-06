У міських автобусах Олександрії запустили електронні квитки

У міських автобусах Олександрії (5/1, 5/2) встановили валідатори для оплати проїзду банківською карткою.

Про це йдеться в повідомленні "Приватбанку".

Система оплати приймає картки платіжних систем Visa, Mastercard будь-якого банку та працює залежно від їх типу – безконтактно, через банківський чип або магнітну стрічку.

"Уся процедура триває всього кілька секунд. Якщо оплата проїзду пройшла успішно, то пасажир побачить смайлик на екрані валідатора. Кондуктор перевіряє сплату за допомогою переносного терміналу та видає пасажиру відповідний чек", – сказано в повідомленні.

"Відсьогодні розрахуватися безготівково можна у двох автобусах, найближчим часом "Приватбанк" готовий встановити валідатори ще у трьох", – розповів керівник відділення "Кропивницьке №2" Центрального макрорегіонального управління "Приватбанку" Владислав Макаренко.

Відтак сплатити проїзд у автобусах можна у декілька способів: карткою з PayPass або PayWave; смартфоном чи смарт-годинником з GooglePay або ApplePay; через сканер QR-коду у Privat24.