Рада відтермінувала заборону на розміщення реклами на території пам’яток та заповідників

Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2023 року заборону на розміщення стаціонарних конструкцій для зовнішньої реклами на території пам’яток, зон охорони історико-культурних заповідників, історичних ареалів міст тощо.

За прийняття відповідного законопроєкту №7685 в цілому проголосували 299 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою, така заборона набула чинності у серпні. Проте, на думку авторів законопроєкту, через недосконалість законодавства нею "фактично запроваджено заборону на розміщення стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами на невизначено широких територіях".

Тому завданням законопроекту у пояснювальній записці вказано "відтермінування набрання чинності законодавчими нормами, які здатні негативно вплинути на функціонування сфери зовнішньої реклами".

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що строк набрання чинності відповідної заборони вже відтерміновувався прийнятим у травні цього року законом.

Крім того, прийняття закону дозволить не лише оновити пошкоджені рекламні конструкції, як заявляють його автори, але й призведе до продовження права на розміщення нових стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами у межах території пам’ятки, у межах зон охорони історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, у межах історичних ареалів населених місць, що виглядає сумнівним.