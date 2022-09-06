Рада закликала Євросоюз припинити видачу шенгенських віз росіянам

Верховна Рада України ухвалила звернення до інституцій Європейського Союзу, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора – Російської Федерації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7733 підтримали 327 народних депутатів на пленарному засіданні 6 вересня.

Так, Рада закликала Європейську Раду затвердити політичне рішення Євросоюзу, ухвалене під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Хімніх" (31 серпня 2022 року в Празі) з приводу повного припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощений порядок оформлення віз, невизнання російських паспортів, виданих на нещодавно окупованих територіях України, а також формування спільної позиції ЄС щодо анулювання 10 млн уже виданих росіянам чинних шенгенських віз.

У парламенті закликають інституції Європейського Союзу, парламенти та уряди його держав-членів встановити обмеження на видачу шенгенських та національних віз та заборону на в'їзд для громадян держави-агресора – Російської Федерації, за винятком певних категорій – гуманітарні питання, возз'єднання сім'ї, політичні переслідування, отримання дозволу на імміграцію.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія офіційно ініціювала скасування спрощеної видачі віз для росіян.