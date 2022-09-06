Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 6 вересня, змогло залучити до держбюджету лише 47,35 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити лише 27,52 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних – тільки 19,82 млн грн.

Як повідомлялося, за результатами аукціонів з продажу ОВДП 30 серпня Мінфін залучив до держбюджету майже 4 млрд грн, переважно, завдяки розміщенню облігацій у іноземній валюті.

23 серпня Мінфін залучив на внутрішньому ринку 278,32 млн грн, а 16 серпня Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП лише 71,54 млн грн, що стало мінімальним на той час значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.