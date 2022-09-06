Португалія знизить ПДВ на електроенергію у 2 рази

Португалія планує знизити ставку податку на додану вартість до 6% з 13% для певного обсягу споживання електроенергії, оскільки уряд намагається допомогти населенню впоратися зі зростаючими витратами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єр-міністра країни Антоніу Кошта, рішення набуде чинності в жовтні. Інші подані ним кроки включають 2% ліміт на підвищення орендної плати у 2023 році та додаткові виплати пенсіонерам у жовтні.

Загальний обсяг заходів, вжитих урядом цього року для допомоги компаніям та домогосподарствам у боротьбі з інфляцією, становить 4 млрд євро, заявив Кошта. До них увійшли зниження паливного податку та плати за підключення до електромереж.

Міністр фінансів країни Фернандо Медіна зазначив, що уряд зберігає мету щодо скорочення дефіциту бюджету до 1,9% ВВП у 2022 році.

У липні Європейська Комісія прогнозувала, що економіка Португалії зросте на 6,5% цього року в міру відновлення туризму, тоді як уряд очікує підвищення на 6,4%. Португалія посідає третє місце в єврозоні за обсягом держборгу після Греції та Італії.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році Польща обійшла за рівнем життя Португалію.