Голова "Енергоатома" заявив про зростання ризиків аварії на окупованій Запорізькій АЕС

Ризик аварії на окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції зростає.

Про це президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив у інтерв’ю Financial Times, повідомляє пресслужба компанії.

За словами Котіна, за десятибальною шкалою рівень небезпеки становить "від семи до восьми, але це оптимістично, і все може статися будь-якої миті".

Голова "Енергоатома" нагадав, що 5 вересня станція знову була відключена української електромережі, тому зараз для забезпечення роботи систем безпеки вона покладається виключно на власні ресурси.

"Хоча реактори на ЗАЕС розроблені так, щоб витримувати удар літака, проте бойові дії загрожують порушити роботу систем охолодження, збільшуючи ризик розплавлення, підкреслив Петро Котін, і "ця ситуація може привести нас до ядерної катастрофи": якщо охолоджувачі перестануть працювати, реактор розплавиться – і станеться катастрофа, схожа на аварію на японській Фукусімі в 2011 році", – цитує заяву Котіна пресслужба "Енергоатома".

Президент "Енергоатома" додав, що обстріли Запорізької АЕС почалися близько місяця тому, незабаром після того, як російські окупанти представили керівникам станції детальний план її відключення від української мережі та подачі електроенергії в окупований Крим.

Водночас Котін зауважив, що ситуація на станції не покращилася і після візиту МАГАТЕ, який мав би сприяти виведенню російських військ.

"Ви бачите якісь зміни? Стає навіть гірше. Введіть туди миротворців ООН – і все буде нормально", – сказав голова "Енергоатома".

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Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.