Україна та Польща домовилися збудувати трубопровід для транспортування української олії

Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало меморандум із Міністерством сільського господарства та розвитку села Польщі щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної с/г продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – зазначив міністр аргополітики України Микола Сольський.

Раніше повідомлялося, що меморандум буде ухвалений строком на три роки й буде автоматично продовжуватися на аналогічний період.

Українська соняшникова олія до повномасштабної війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37%), Південно-Східній Азії (29%) та Азії (14,9%).