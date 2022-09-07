В Угорщині прокоментували спроби врятувати від санкцій трьох російських олігархів

Речник угорського уряду Золтан Ковач прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Будапешт вимагає від Євросоюзу виключити із санкційного списку кількох наближених до Путіна російських олігархів.

Про це він повідомив у вівторок у Twitter, передає Європейська правда.

"Списки санкцій ЄС постійно переглядаються, і постійно виникають занепокоєння щодо того, що включення певних осіб або організацій до санкційного списку є недостатньо обґрунтованим. Однак рішення буде ухвалюватися спільно, і дуже ймовірно, що сфера дії санкційних списків буде розширена", – зазначив він.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на джерела повідомив, що Будапешт погрожує завадити продовженню деяких санкцій ЄС проти РФ, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів.

За словами співрозмовників журналіста, Угорщина вимагає скасування персональних санкцій проти олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Будапешт хоче вилучити їх зі списку. На додачу, Угорщина добивається винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Співрозмовники припускають, що Угорщина у такий спосіб тисне на Брюссель, щоб зрушити важливе для себе питання – затвердження "ковідного" пакета європейських коштів для Угорщини, яке затримується через питання Брюсселя до проблем з верховенством права в цій країні.

Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.