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Путін хоче обмежити вивезення зерна з України

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Путін хоче обмежити вивезення зерна з України
Президент РФ Владімір Путін вважає, що варто обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він заявив під час Східного економічного форуму, передає "Комерсант".

Путін зазначив, що "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, стверджує він.

За словами президента РФ, тільки два з 87 кораблів вирушили до Африки.

На його думку, "за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі лише наростатиме". Це здатне призвести до "небувалої гуманітарної катастрофи", вважає Путін.

"Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов'язково пораджуся на цю тему і з президентом Туреччини паном Ердоганом", – уточнив президент РФ.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    Надо превентивно затопить те два корыта с 16-ю калибрами, которые остались в Черном море
  • буков
    Яке діло фуйла, куди Україна вивозить свої зерно?
  • Raccoonenko
    ***** не знає за що ухопитися. Всі спробувані лякалки вже не працюють.
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