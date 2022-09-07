Путін хоче обмежити вивезення зерна з України

Президент РФ Владімір Путін вважає, що варто обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він заявив під час Східного економічного форуму, передає "Комерсант".

Путін зазначив, що "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, стверджує він.

За словами президента РФ, тільки два з 87 кораблів вирушили до Африки.

На його думку, "за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі лише наростатиме". Це здатне призвести до "небувалої гуманітарної катастрофи", вважає Путін.

"Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов'язково пораджуся на цю тему і з президентом Туреччини паном Ердоганом", – уточнив президент РФ.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".