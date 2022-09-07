Київщина готова до опалювального сезону на 83%, – ОВА

Станом на 6 вересня готовність Київської області до зимового періоду складає 83%. Уже заготовлено 5,4 тисячі тонн вугілля та 123,3 тисячі тонн деревного палива.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

"Опалювальний сезон цьогоріч буде нелегкий. Проте кожен на своєму місці робить усе для того, щоб він пройшов максимально впевнено та стабільно", – зазначив він.

За його словами, уже підготовлені понад 6 тисяч житлових будинків, близько 1700 об’єктів соціальної сфери, 1140 котелень та майже 660 км теплових мереж

Також Кулеба повідомив про співпрацю з міжнародними партнерами щодо придбання пересувних мобільних котелень та дизельних генераторів для громад області.

"Підготовка області до роботи в зимових умовах триває за планом. Разом з усіма органами влади, очільниками громад та комунальними структурами докладаємо максимум зусиль, аби ця робота тривала злагоджено, а жителі були готові до нелегкого періоду холодів", – підсумував голова області.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми.