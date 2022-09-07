Найбільший алюмінієвий завод Європи скорочує виробництво через зростання цін на електроенергію

Найбільший завод з виплавки алюмінію в Європі, Aluminium Dunkerque Industries France, скоротить виробництво на 22% на тлі витрат на електроенергію, що продовжують зростати.

Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив глава заводу Гійом де Гойс, передає Інтерфакс-Україна.



Скорочення випуску розпочнеться 12 вересня, і запрацює на повну силу з 1 жовтня. Терміни відновлення обсягів виробництва неясні, оскільки це матиме економічний сенс за цін на електроенергію близькоі 250 євро за МВт-год, сказав де Гойс, тоді як зараз ф'ючерси коштують понад 300 євро до середини 2024 року.



Завод, який торік випустив 290 тис. тонн алюмінію, перебуває у більш виграшній позиції порівняно з конкурентами, оскільки отримує більшу частину електроенергії за довгостроковими контрактами за фіксованими тарифами, проте змушений закуповувати решту за ринковими цінами.



"Виробництво первинного алюмінію в Європі вже сильно постраждало від енергетичної кризи. Якщо ми скоротимо виробництво ще сильніше, виникне ризик повного зникнення усієї галузі", – зазначив де Гойс.



Виробництво алюмінію в Європі впало до мінімуму з 1970-х років, пише Bloomberg.



Aluminium Dunkerque Industries France, що належить американській інвестиційній компанії American Industrial Partners, минулої зими вже скорочував виробництво на 15%, проте відтоді відновив обсяги випуску металу.