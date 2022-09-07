Українські товари отримали доступ на ринки шести країн, – Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба спільно з Міністерством закордонних справ із початку 2022 року відкрили доступ на іноземні ринки для 10 груп українських товарів у 6 країнах.

Про це повідомляють пресслужби відомств.

"Ми знаємо, що в часи війни українському бізнесу особливо непросто. Саме тому дипломати Міністерства закордонних справ спільно з командою Держпродспоживслужби наполегливо працюють над відкриттям нових іноземних ринків, щоб створювати нові можливості продажу товарів і послуг за кордон для українських компаній. У воєнний час експорт стає справжнім порятунком для бізнесу", – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, за вісім місяців Україна отримала доступ на іноземні ринки для 10 груп українських товарів у 6 країн світу:

м’ясні напівфабрикати призначені для споживання людиною та м’ясні продукти у Чорногорію;

молоко та молочні продукти до Домініканської Республіки та Кенії;

корм для домашніх тварин у Сінгапур;

ентомофаги (комахи, які створюють біотичний бар'єр захисту для сільськогосподарських культур) у Польщу;

жувальні предмети для домашніх тварин, шкіри та шкури, декоративні прісноводні риби та живі кролі до Ізраїлю.

Також наразі проводиться робота щодо відкриття ринків експорту різних видів м'яса птиці, яєць столових та яєчних продуктів, риби та рибних продуктів, меду та продуктів бджільництва та інших товарів. За кожним із таких рішень стоїть запит бізнесу та величезна робота багатьох спеціалістів, яка іноді може тривати кілька років, кажуть в МЗС.

Упродовж 2021 року Держпродспоживслужбою та МЗС відкрито та відновлено доступ для українських експортерів на ринки 21 країн світу.