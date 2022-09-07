Рада призначила нового очільника Фонду держмайна

Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент призначив головою Фонду державного майна нашого колегу від "Голос" Рустема Умєрова", – написав він.

За відповідне рішення проголосували 282 народні депутати.

Рустем Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

Зазначимо, що голова Фонду державного майна призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради.

Як повідомлялося, наприкінці липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку, однак вона досі продовжує керувати Фондом.

Батова виконувала обов’язки очільниці ФДМ з лютого 2022 року після звільнення з цієї посади Дмитра Сенниченка. У грудні 2021 року її призначили першою заступницею голови Фонду держмайна.

Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.