Рада ввела обмеження для кандидатів на посаду директора НАБУ

Верховна Рада встановила обмеження для призначення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зокрема перебування кандидатів на посаду з 24 лютого за межами України сукупно понад 21 день без поважної причини.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідний законопроєкт №8003 в цілому підтримали 285 народних депутатів.

"Тепер на директора НАБУ не може претендувати той, хто після початку війни (24 лютого) перебував за кордоном сукупно більше ніж 21 день без поважної причини. Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз – так ніхто і не пояснив", – зазначив Железняк.

Відповідні зміни Рада внесла до розділу II закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Водночас передбачене ухваленим законом обмеження не поширюватиметься на тих претендентів, які перебували більше зазначеного терміну на лікуванні внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, або у відрядженні для виконання завдань на користь національної безпеки та оборони.