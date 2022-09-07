Суд передав АРМА 23 мільйони гривень підконтрольної "Роснєфті" компанії
Як повідомляє пресцентр СБУ, підприємство входило до структури кремлівської промислово-фінансової групи "Роснєфть" і займалось постачанням електроенергії. Водночас частину одержаних прибутків переправляли в РФ для фінансування бойових дій проти українських військ.
У травні цього року СБУ заблокувала роботу енергокомпанії. На її активи у розмірі понад 23 млн грн було накладено арешт.
Наразі для подальшого спрямування арештованих коштів на оборону їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Крім того, під час розслідування встановили, що афілійована з "ОПЗЖ" комерційна структура отримувала фінансування від "Роснєфті" на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах РФ.
"Саме через підконтрольну енергокомпанію її російські бенефіціари здійснили блокування роботи Лисичанського НПЗ у 2013 році. Це в свою чергу призвело до різкого скорочення виробництва пального та створення його штучного дефіциту на українському ринку.
У подальшому представники рф використовували факт зупинки нафтопереробного заводу для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі", – йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження за фактом можливого вчинення злочинів за:
- ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України),
- ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2,
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.
Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки за процесуального керівництва прокуратури.