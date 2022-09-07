Рада схвалила авансовий податок для валютних обмінників
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 247 нардепів.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, для небанківських фінансових установ запроваджується сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.
Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку "за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю".
Як повідомлялося, розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді ініціював Національний банк України (НБУ).