Єврокомісія готова виділити Україні 5 мільярдів євро

Єврокомісія запропонувала Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Ситуація в Україні потребує нашої повної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує надати країні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, ці кошти доповнюють "10 млрд євро, вже наданих ЄС у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги".

Пропозицію комісії повинні схвалити Європарламент і Рада ЄС, після чого комісія зможе переказати Україні кошти.

Як раніше повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела, ці кошти є частиною великого пакету в 9 млрд євро, який ЄС раніше пообіцяв виділити для підтримки фінансового становища України. У межах цього фінансування Україна отримала наразі 1 млрд євро, решту пакета допомоги не виділяли через розбіжності серед країн Євросоюзу.

За словами дипломата ЄС, під час зустрічі тільки Угорщина утрималася від підтримки рішення. Офіційне ж схвалення пропозиції потребує одностайності серед 27 національних урядів. Пакет допомоги має бути схвалений державами-членами та Європейським парламентом.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.