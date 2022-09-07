Путін похвалив голову МАГАТЕ після візиту на окуповану Запорізьку АЕС

Російський президент Владімір Путін заявив, що довіряє звіту МАГАТЕ за результатами візиту на окуповану Запорізьку АЕС, а також назвав гендиректора організації Рафаеля Гроссі "дуже професійною людиною".

Про це Путін заявив на засіданні Східного економічного форуму, повідомляє Інтерфакс.

"Так, я, безумовно, довіряю цьому звіту… МАГАТЕ – дуже відповідальна міжнародна організація. Керівник – дуже професійна людина", – сказав російський президент.

Водночас він вважає, що інспектори МАГАТЕ перебувають під тиском Заходу, а також повторив тезу російської пропаганди про те, що Запорізьку АЕС нібито обстрілюють Збройні Сили України.

"Вони перебувають під тиском тих країн, де працюють, у тому числі США, європейських країн. Не можуть прямо сказати, що обстріл йдуть з української території. Це очевидні речі", – сказав Путін.

При цьому він визнав, що російські війська окупували Запорізьку АЕС.

"Ми ж контролюємо станцію. Там стоять наші військовослужбовці. Що ж ми, самі по собі стріляємо, чи що?", – сказав російський президент, який раніше неодноразово спростовував власні заяви.

Читайте також: Чотири представники МАГАТЕ покинули Запорізьку АЕС, двоє залишилися на постійній основі, – "Енергоатом"

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.