Єврокомісія хоче знизити ціни на негазову електроенергію більш ніж удвічі, – FT

Європейська комісія ініціюватиме обмеження ціни електроенергії, виробленої з інших від газових джерел енергії, на рівні 200 євро за МВт-год для боротьби із енергетичної кризою.

Про це пише Financial Times із посиланням на проєкт відповідного документу.

Зазначається, що Єврокомісія рекомендуватиме державам-членам обмежити ціну на електроенергію, вироблену вітровими, атомними та вугільними електростанціями, на рівні 200 євро за Мвт-год.

Поточна спотова ціна на електроенергію в Німеччині, яка виступає регіональним орієнтиром, перевищує 450 євро за МВт-год. Оптові ціни на електроенергію різко зросли, тому що вони прив’язані до ціни на газ, незалежно від того, виробляється електроенергія з газу чи іншим способом. Ціни на газ приблизно в 10 разів вищі, у порівнянні з середніми показниками за останнє десятиліття.

Таке обмеження імітуватиме "результати роботи ринку, на які можна було б очікувати, якби глобальні ланцюжки постачань функціонували нормально, а енергія не використовувалась як зброя внаслідок створення перебоїв з постачанням газу", йдеться в документі комісії.

Також пропонується обов’язкова ціль скорочення споживання електроенергії на 5% у години пікових цін.

Відповідні пропозиції мають бути обговорені дипломатами з 27 країн-членів ЄС у середу перед екстреною зустріччю міністрів енергетики у пʼятницю.