"Великий біль": Російський "Сбєрбанк" відчув складнощі з обслуговуванням банкоматів через санкції

Найбільший у Росії "Сбєрбанк" зіткнувся зі складнощами у обслуговуванні банкоматів через санкції: цей процес став дорожчим, а постачання обладнання займає більше часу.

Про це розповів старший керуючий директор, директор департаменту "Центр управління готівковим грошовим обігом "Сбєрбанку" Олексій Пономаренко, передає Інтерфакс.

Він нагадав, що з ринку пішла частина вендорів, яка допомагала банкам задовольнити їхні потреби у технологічному забезпеченні грошового обігу.

"Для Банку Росії,... для всієї галузі – великий біль замістити це обладнання, тому що інакше на нас з вами чекає відкат років на п'ять-десять, коли ми працювали вручну, коли у нас працювало дуже багато народу і продуктивність праці була у рази, якщо не в десятки разів менше", – визнав Пономаренко.

Він додав, що послуги вендорів, що залишилися на ринку, стали коштувати дорожче.

"Підтримка працездатності цього обладнання, підтримка працездатності спеціального автотранспорту – все стало за рахунок паралельного імпорту, за рахунок дуже серйозного збільшення термінів постачання для того", – визнав російський банкір.

Пономоренко наголосив, що пройти цей період можна лише шляхом консолідації зусиль усіх учасників готівкового грошового обігу.

Він зазначив, що частка готівки у торговому обороті знижується, оборот готівки все більше зміщується в операції в банкоматах.

"Це, на мій погляд, один із головних викликів. Розуміючи, що грошова рециркуляція все більше йде в цей канал, ми бачимо, що цінність кожного конкретного банкомату з точки зору працездатності та доступності для клієнтів зростає. Вона знаходиться у протифазі з кількістю пристроїв, які для клієнтів доступні", – додав Пономаренко.

Як повідомлялося, через санкції російський "Сбєрбанк" вирішив боротися з дефіцитом чіпів для карт, повторно використовуючи чіпи з незатребуваного пластику.

У червні Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.

Проти "Сбєрбанку" також запроваджено санкції США, Великої Британії та Канади.