Рада підтримала відновлення оформлення оренди землі

Парламент прийняв у першому читанні за основу законопроєкт 7636 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель.

Відповідний документ підтримали 286 народних депутатів, передає Укрінформ.

Законопроєкт передбачає повернення до системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка існувала до запровадження воєнного стану.

"Метою законопроєкту є також підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері охорони земель, у тому числі удосконалення обліку кількості та якості земель, шляхом врегулювання процедури внесення відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Законопроєкт передбачає, що система оформлення права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення має застосовуватися у період дії воєнного стану лише тоді, коли Державний земельний кадастр не функціонує протягом 30 робочих днів.

Документ зобов’язує землекористувачів, чиї права користування земельними ділянками с/г призначення зареєстровані районними військовими адміністраціями у відповідних Книгах реєстрації, внести ці відомості про такі права до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Законопроєкт відновлює проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.

Врегульовує питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.

Встановлює, що громадяни та юридичні особи, які одержали право постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності, але відповідно до Земельного кодексу не можуть бути суб’єктами такого права, можуть викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу.

Документ закріплює право встановлення об’єктів виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, на земельних ділянках с/г призначення сільськогосподарських угідь.

Дозволяє в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності, і земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності Земельним кодексом.

Також документ відновлює дію норми Земельного кодексу, яка звільняє від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва індустріальні (промислові) парки.

Раніше повідомлялося, що Рада спростила виділення землі для вишок мобільного зв’язку.