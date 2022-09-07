Виконати рекомендації МАГАТЕ можливо лише після повернення контролю над Запорізькою АЕС, – Галущенко

Україна зможе виконати викладені у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) рекомендації щодо безпечної роботи окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) лише після повного повернення контролю над нею.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум зусиль для її реалізації. Тепер важливо імплементувати рекомендації місії. А це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України. Оскільки лише ми здатні гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації", – написав Галущенко.

Міністр додав, що звіт МАГАТЕ зафіксував наявність російських військових, техніки і представників "Росатому" на українські атомній станції.

"В ньому зазначено порушення всіх 7 принципів ядерної безпеки, наголошується на необхідності створення зони атомної безпеки для станції", – наголосив Галущенко.

Очільник Міненерго зазначив, що подання звіту МАГАТЕ про стан ядерної безпеки в Україні на засіданні Радбезу ООН, "на жаль, не стало спринтерською дистанцією з деокупації ЗАЕС, але лише черговим етапом виснажливого марафону, який триває вже понад півроку".

Водночас він наголосив, що абсолютно всі учасники засідання Ради безпеки ООН, окрім Росії, погодилися з необхідністю демілітаризації станції та прилеглої до неї території.

Крім того, на думку міністра, враховуючи безпрецедентну ситуацію з окупацією іноземними військами ядерного об'єкта іншої країни, потрібно якнайшвидше оновити стандарти та протоколи роботи МАГАТЕ.

За його словами, також дуже важливо, щоб висновки місії та результати її подальшої роботи на ЗАЕС стали основою майбутньої зміни міжнародного законодавства.

Він також висловив переконання у необхідності вже сьогодні запроваджувати санкції за акти ядерного тероризму, прецедент яких створила Росія.

"Світові санкції мають бути накладені на компанію "Росатом", представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього жодних прав та повноважень. Україна вже розпочала санкційний процес щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською державною корпорацією", – написав Галущенко.

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Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.