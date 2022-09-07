Місцеві бюджети отримали 93 мільярди дотацій і субвенцій з початку року

Із початку 2022 року (станом на 1 вересня 2022 року) уряд України забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 92,7 млрд грн, що становить 83% від передбачених розписом асигнувань.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, перераховані:

базову дотацію перераховано в сумі 10,9 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань;

освітню субвенцію перераховано в сумі 67,3 млрд грн, або 100% до розпису.

У серпні 2022 року місцеві бюджети отримали 6,2 млрд грн трансфертів.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування щомісячно залишається реверсна дотація, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу, в обсязі 899 млн грн.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-серпень 2022 року збільшились на 76,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2022 року становлять 132,8 млрд грн.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.