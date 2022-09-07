Нацкомісія відновила планові перевірки енергетичних компаній

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відновить припинені разом із запровадженням воєнного стану планові перевірки ліцензіатів у цих сферах після того, як у травні було відновлено позапланові невиїзні перевірки.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 6 вересня на виконання урядової постанови №955 від 27 серпня, яка передбачає можливість проведення планових перевірок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це рішення було викликане тим, що частина наших ліцензіатів знаходиться на територіях, де не проходять бойові дії. Для забезпечення належного контролю за їх діяльністю необхідно проводити планову перевірку, особливо тих ліцензіатів, які мають регульовані тарифи", – сказала під час засідання член НКРЕКП Ольга Бабій.

Вона зазначила, що на наступне засідання регулятора буде винесено план-графік проведення подібних перевірок до кінця року.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, рішення про поновлення перевірок позитивне, оскільки їхня відсутність "несе обмеження в діях регулятора".

Як повідомлялося, наприкінці травня НКРЕКП на виконання рішення уряду відновила позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг.

В Україні на період дії військового стану було зупинено проведення позапланових перевірок та планових перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.