БЕБ виявило схему ухилення від сплати податків на 108 мільйонів. Ймовірно, йдеться про компанії Фірташа (оновлено)

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили службових осіб групи компаній, які здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами, в організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Пресслужба БЕБ не називає компанії, які фігурують у розслідуванні, однак вказує, що їх діяльність "пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців", а минулого року він потрапив до санкційного списку РНБО.

Таким чином, може йтися про Дмитра Фірташа, який контролює низку найбільших виробників добрив в Україні та внесений до санкційного списку у червні минулого року.

"У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції. Товариство-вигодонабувач, фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній, з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 108 млн грн", – зазначається у повідомленні БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Після публікації новини pr-служба Group DF надіслала коментар свого адвоката, який заявляє, що група відкидає висунуті звинувачення з боку Бюро економічної безпеки.

"Ми повністю відкидаємо висунуті проти нашого бізнесу звинувачення з боку Бюро економічної безпеки. Звинувачення не мають під собою жодного юридичного підґрунтя. Наголошуємо, що детективи Бюро мають усю необхідну інформацію, у тому числі отриману від компаній групи, яка підтверджує, що податки сплачені у повному обсязі та у чіткій відповідності до законодавства України", - цитує pr-служба Group DF слова адвоката Романа Чишинського.