Суд передав АРМА компанії нардепа-зрадника Ковальова

За матеріалами Державного бюро розслідувань судом накладено арешт та передано в управління АРМА додатково встановлені корпоративні права юридичних осіб, які опосередковано належать народному депутату Олексію Ковальову. Ці приватні товариства входять до групи компаній "4 канал".

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

"Державне бюро розслідувань здійснює розслідування відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови в незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – так званому "уряді Херсонської області", – сказано в повідомленні.

За непідтвердженою документально інформацією, у червні 2022 року Олексій Ковальов нібито загинув у результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Однак наразі у слідчих ДБР немає офіційного підтвердження цієї інформації.

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Як повідомлялося, у липні суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб загальною вартістю 4,7 млн грн, а також його банківські рахунки. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Однак згодом виявилось, що ТОВ "Корона санрайс", якому належить цифрова ліцензія "4-го каналу" нардепа-колаборанта, під арешт не потрапило, оскільки ця фірма змінила власника за тиждень до рішення суду. У підсумку новим власником цифрової ліцензії каналу стали структури вугільного бізнесмена Віталія Кропачова.

Нагадаємо, 6 липня 2022 року генеральний прокурор повідомила про підозру народному депутату Олексію Ковальову, суд обрав заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук.

У квітні 2022 року щодо нього було відкрито кримінальне провадження, оскільки нардеп після повномасштабного вторгнення РФ залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам. На початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

У травні фракція "Слуга народу" виключила Ковальова зі свого складу, проте він залишається народним депутатом.

Наприкінці минулого року стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у колишнього нардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Суму угоди Ковальов не називав, водночас його декларація за 2020 рік свідчить, що він не має власного житла, а його грошових коштів навряд чи вистачило б для того, щоб утримувати власний телеканал.