Литва за два роки збирається скоротити споживання енергоресурсів на 20%

Уряд Литви презентував план заощадження ресурсів, що стосуватиметься і держустанов, і приватних компаній та громадян.

Розроблений Міненерго план передбачає, що Литва протягом двох років має скоротити споживання на 20%, передає Європейська правда.

План передбачає, що з грудня по березень держустанови та муніципальні установи, де можлива дистанційна робота, мають працювати дистанційно у четвер і п’ятницю та з вечора четверга до понеділка знижувати температуру опалення в приміщеннях, гарячу воду вимикатимуть. Загалом температура повітря у приміщеннях має бути знижена на 1-2 градуси.

Звичайні електричні лампочки мають бути замінені на енергоефективні LED, а освітлення будівель у нічний час скорочуватися до мінімуму чи повністю вимикатися.

Зазначені заходи не будуть стосуватися деяких освітніх та медичних закладів.

В уряді також підготують план модернізації систем опалення у держустановах.

Раніше повідомлялося, що влада Литви на тлі рекордного зростання цін на електроенергію почала обговорювати ідею будівництва в країні атомних реакторів малої потужності.