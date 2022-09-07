Литва за два роки збирається скоротити споживання енергоресурсів на 20%
Розроблений Міненерго план передбачає, що Литва протягом двох років має скоротити споживання на 20%, передає Європейська правда.
План передбачає, що з грудня по березень держустанови та муніципальні установи, де можлива дистанційна робота, мають працювати дистанційно у четвер і п’ятницю та з вечора четверга до понеділка знижувати температуру опалення в приміщеннях, гарячу воду вимикатимуть. Загалом температура повітря у приміщеннях має бути знижена на 1-2 градуси.
Звичайні електричні лампочки мають бути замінені на енергоефективні LED, а освітлення будівель у нічний час скорочуватися до мінімуму чи повністю вимикатися.
Зазначені заходи не будуть стосуватися деяких освітніх та медичних закладів.
В уряді також підготують план модернізації систем опалення у держустановах.
Раніше повідомлялося, що влада Литви на тлі рекордного зростання цін на електроенергію почала обговорювати ідею будівництва в країні атомних реакторів малої потужності.