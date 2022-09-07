Україна просить Євросоюз про 12 мільярдів євро допомоги на наступний рік, – Шмигаль

Україна розпочала політичні консультації з країнами ЄС щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік в обсязі 12 мільярдів євро.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, передає пресслужба уряду.

"Нам необхідна буде підтримка від ЄС у розмірі 12 млрд євро. Разом з іншою допомогою від союзників та міжнародних фінансових організацій це дозволить покрити запланований дефіцит бюджету й забезпечить стабільність нашої економіки", – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що сьогодні Єврокомісія розблокувала отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро, яку планується отримати до кінця цього року.

"Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення 5 млрд євро. Ще 3 млрд очікуємо до кінця цього року. Вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за швидке та своєчасне рішення. Сподіваюся на таке ж швидке прийняття пропозиції Європейським парламентом і Радою ЄС", – сказав Шмигаль.

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Як повідомлялось, на початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.