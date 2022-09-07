Мінагрополітики спрогнозувало зниження цін на гречку

Гречка, ціни на яку стрімко зросли від початку повномасштабного російського вторгнення через розірвання ланцюгів імпорту, має подешевшати в жовтні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.

За його словами, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки й засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.

"Наразі збір гречки тільки розпочався, обмолочено 8% площ, зібрано майже 12,6 тис. тонн. Загалом, очікується зібрати 140 тис. тонн. При тому, що внутрішнє споживання становить 100-110 тис. тонн. Відповідно, Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Тому вже в жовтні, коли крупа буде оброблена й поступить до споживача, очікуємо зниження ціни", – пояснив Висоцький.

Водночас він констатував, що суттєвого зниження цін на цукор очікувати не варто. За словами заступника міністра, цього року, незважаючи на всі складнощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка.

"Це дозволяє виготовити близько 1 млн 100 тис. тонн цукру, що повністю покриває його внутрішнє річне споживання. Крім того, за рахунок високого урожаю минулого року, сформовані запаси. Тому дефіциту цукру в Україні точно не буде. Чинників для зростання цін, як мінімум до кінця року, немає", – сказав Висоцький.

Він зауважив, що така ж ситуація і щодо цін на вироби з пшениці, однак на їх формування впливають також логістика, зберігання, ціни на енергоносії та шантаж країни-агресора.