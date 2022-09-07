Уряд прискорив передачу держпідприємств Фонду держмайна

Уряд України прискорив передачу держпідприємств у сферу управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Уряд змінив порядок передачі єдиних (цілісних) майнових комплексів підприємств, установ, організацій, які не увійшли до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, та не належать до об’єктів, які необхідно залишити в державній власності, до сфери управління Фонду державного майна", – сказано в повідомленні.

Тепер ініціатива передачі таких об’єктів може належати не лише органам, які ними управляють, але й Кабінету міністрів, Мінекономіки та Фонду держмайна.

Відповідні проєкти рішень уряду розроблятиме Міністерство економіки, в триденний термін погоджуватиме їх з Мінфіном та Держстатом і протягом семи днів передаватиме на розгляд Кабміну.

Якщо орган, який управляє активом, у встановлений строк не погодить пропозиції з передачі об’єкту, вони передаватимуться уряду без його погодження.

"Сьогодні бізнес та держава зацікавлені у максимальному прискоренні приватизації. Це дозволить підприємцям стати власниками нових активів, запустити виробництва, створити робочі місця, налагодити переробку продукції, вийти на зовнішні ринки. Раніше бюрократичні процедури значно затягували процес передачі об’єктів зі сфери відання окремих держустанов до управління Фонду. Тепер ми прибираємо ці перепони. Об’єкт буде максимально швидко взятий Фондом держмайна в управління з подальшою його підготовкою до проведення відкритого та конкурентного аукціону. В результаті за відносно стислі терміни ми знайдемо для занедбаних непрацюючих активів приватних інвесторів, які дадуть їм нове життя", – наголосила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялося, що Кабмін спростив запуск малої приватизації.

Наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.