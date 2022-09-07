Попит на електромобілі в Україні зріс з початку року на 42%

У серпні 2022 року український автопарк поповнили 1 489 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше ніж торік. Однак у порівнянні з липнем 2022 року попит на BEV зменшився на 14%.