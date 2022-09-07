Комісія з азартних ігор анулювала ліцензії заснованого росіянами букмекера 1xBet
Відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні Комісії на підставі інформації, наданої Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомляє пресслужба КРАІЛ.
"Було виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації зазначеної у листах ТОВ "ТБК" про те, що відповідне товариство не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України", – йдеться у повідомленні.
За даними на сайті КРАІЛ, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" анульовано 7 вересня.
У КРАІЛ нагадали, що закон забороняє діяльність організаторів азартних ігор, пов’язаних з державами, що здійснюють збройну агресію проти України.
Як повідомлялося, на початку серпня президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію, що набрала необхідні 25 тисяч голосів, доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.
У петиції стверджувалось, компанія 1xBet пов'язана з російським бізнесом, попри це у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала їй дві ліцензії – на букмекерську діяльность та роботу онлайн-казино.
Формально ТОВ "Твоя беттінгова компанія, яке отримало вказані ліцензії, зареєстроване в Україні та на громадян України. Однак, в документах, поданих цією компанією на отримання ліцензій, була подана заявка на роботу в Україні під брендом 1xBet. Крім того, торговельні марки 1xBet, на які була видана ліцензія, зареєстровані в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.
За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. Власникм компанії отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.
Окрім Росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.
Сам Роман Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.