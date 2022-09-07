Комісія з азартних ігор анулювала ліцензії заснованого росіянами букмекера 1xBet

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (працює під брендом 1xBet) у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.

Відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні Комісії на підставі інформації, наданої Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомляє пресслужба КРАІЛ.

"Було виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації зазначеної у листах ТОВ "ТБК" про те, що відповідне товариство не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України", – йдеться у повідомленні.

За даними на сайті КРАІЛ, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" анульовано 7 вересня.

У КРАІЛ нагадали, що закон забороняє діяльність організаторів азартних ігор, пов’язаних з державами, що здійснюють збройну агресію проти України.

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Як повідомлялося, на початку серпня президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію, що набрала необхідні 25 тисяч голосів, доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.

У петиції стверджувалось, компанія 1xBet пов'язана з російським бізнесом, попри це у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала їй дві ліцензії – на букмекерську діяльность та роботу онлайн-казино.

Формально ТОВ "Твоя беттінгова компанія, яке отримало вказані ліцензії, зареєстроване в Україні та на громадян України. Однак, в документах, поданих цією компанією на отримання ліцензій, була подана заявка на роботу в Україні під брендом 1xBet. Крім того, торговельні марки 1xBet, на які була видана ліцензія, зареєстровані в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. Власникм компанії отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Окрім Росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.

Сам Роман Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.