АМКУ розпочав справу проти держпідприємства "Прозорро.Продажі" (оновлено)

Антимонопольний комітет України розпочав справу за фактом встановлення ДП "Прозорро.Продажі" додаткових умов договору та оплати доступу операторам авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи (ЕТС) "Prozorro.Продажі".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Справу розпочато за заявами одного з операторів, який поскаржився на необґрунтоване підвищення ДП "Прозорро.Продажі" плати на розвиток ЕТС та надання доступу до ЕТС "Prozorro.Продажі" лише після виконання додаткових умов.

Комітет установив, що оператори для підключення до ЕТС "Prozorro.Продажі" та проведення електронних аукціонів повинні сплачувати визначену договорі з ДП "Прозорро.Продажі" плату на розвиток ЕТС. Вона вираховується із винагороди суб’єктів господарювання. Водночас в АМКУ є підстави вважати, що розмір плати на розвиток ЕТС є економічно необґрунтованим.

Також Комітет з’ясував, що ДП "Прозорро.Продажі" надає доступ операторам до ЕТС "Prozorro.Продажі" лише за умови виконання ними додаткових маркетингових зобов’язань. Вони безпосередньо не стосуються предмета договору доступу до ЕТС "Prozorro.Продажі" та мають на меті просування ЕТС "Prozorro.Продажі" коштом суб’єктів господарювання.

В АМКУ нагадали, що ще 2021 року Комітет розпочав дослідження ситуації на ринку надання послуги з доступу операторів авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи, з використанням якої проводяться аукціони за нормативно визначеними напрямами.

За результатами вжиття заходів контролю ДП "Прозорро.Продажі" було надано рекомендації, які мали на меті усунення вищезазначених проблем. Однак підприємство не вчинило вичерпних дій з попередження ймовірних негативних наслідків для конкурентного середовища.

Враховуючи встановлені факти, АМКУ розпочав розгляд справи про порушення ДП "Прозорро.Продажі" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання ним монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

У разі доведення негативного впливу дій ДП "Прозорро.Продажі" на конкуренцію на цьому ринку, підприємству може загрожувати штраф – до 10% доходу за рік, що передував ухваленню рішення про порушення.

Постановами Кабінету міністрів України та нормативним регулюванням ДП "Прозорро.Продажі" визначено єдиним суб’єктом господарювання, з використанням ЕТС якого можливе проведення електронних аукціонів за багатьма напрямами (зокрема, продаж об’єктів малої приватизації; продаж майна боржників у справах про банкрутство [неплатоспроможність]; передача в оренду державного та комунального майна та інші). Відповідно, підприємство можна вважати таким, що займає монопольне становище на цьому ринку.

У свою чергу ДП "Прозорро.Продажі" заявило, що виконало всі рекомендації АМКУ.

Як зазначили на держпідприємстві, "плату на розвиток не лише не підвищували, а навпаки знизили, скасувавши мінімальний щомісячний платіж", а додаткові умови стали не обов’язковими, і знаходяться в окремому добровільному договорі, який підписали всі оператори, у тому числі скаржник.

"Окремо звертаємо увагу, що розслідування стосовно підприємства АМКУ вів ще з 2019 року, а у своєму висновку 4 листопада 2021 не виявив порушень у діяльності підприємства, та не визнав підприємство монополістом", – сказано в повідомленні.