Темпи інфляції в Україні зменшуються другий місяць поспіль, – Мінекономіки

Темпи інфляції в Україні зменшуються другий місяць поспіль – це є важливим позитивним сигналом для споживачів та підприємств.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі національного телемарафону.

Кудін зазначив, що цьогорічна рекордно висока інфляція є світовою тенденцією. Навіть у країнах Євросоюзу вона сягає 9,1%.

Що стосується України, то інфляція спричинена двома факторами – специфічним внутрішнім і зовнішнім. У той самий час частково інфляція є імпортованою, адже Україна купує дорогі енергоресурси – газ, нафтопродукти – і високі світові ціни на них відображаються на цінах в Україні.

Проте головним інфляційним фактором є війна, через яку скоротилась пропозиція товарів внаслідок зменшення виробництва, а також зросли витрати через порушення логістики, руйнування виробничих фондів, виробничих ланцюгів та інші суто воєнні негативні наслідки. Відповідно це спричиняє підвищення цін.

"Зараз поступово інфляційна динаміка в Україні покращується. Вже фактично відбулось значне подорожчання окремих товарів та послуг і останні два місяці поспіль, враховуючи дані щоденного моніторингу цін на окремі товари, темпи інфляції зменшуються. Ми прогнозуємо, що вона продовжить уповільнюватись і до кінця року, хоча звичайно сезонні прояви прискорення на окремих сегментах ринку матимуть місце", – зазначив Кудін.

Підставою для оптимістичного прогнозу є зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, які, зокрема, в серпні впали на 10% і продовжують знижуватися, а також зниження світових цін на продовольство п'ять місяців поспіль. Це має позитивно позначитися і на цінах в Україні. Так, в серпні найбільше подешевшали сезонні овочі (картопля, буряк, капуста, морква) – на 25-45%, впали ціни на скраплений газ для автівок – у середньому на 10,4%, на дизель – на 3,4%