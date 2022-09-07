Росія не змогла запустити перший власний космічний апарат на Місяць

Запуск першої в сучасній історії РФ власної дослідницької місячної станції "Луна-25" відкладено на 2023 рік через проблеми з виготовленим російськими виробниками обладнанням.

Як повідомили в "Роскосмосі", у випадку їх вирішення запуск космічного апарату може відбутися влітку 2023 року, передає російський Інтерфакс.

"З урахуванням наявних термінів "астрономічного вікна" запуску, запуск космічного апарату "Луна-25" у 2022 році з безумовним забезпеченням безпечної посадки на поверхню Місяця, не є можливим", – визнали в російському агентстві.

У червні виконавчий директор "Роскосмосу" з науки Олександр Блошенко повідомлявпро технічні проблеми під час наземних випробувань апарату.

"Певні складнощі є, але в плані пуску поки що ми залишаємося. Ми зараз робимо все, щоб ці складнощі подолати і полетіти вчасно", – говорив Блошенко.

За його словами, йшлося про "звичайні технічні проблеми, пов'язані з розробкою нового апарату".

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У квітні у "Роскосмосі" повідомляли, що апарат повністю укомплектований штатними зразками приладів та систем. Старт апарату "Луна-25" із космодрому Східний очікувався у третьому кварталі 2022 року.

"Луна-25" – частина російської місячної програми, перше російське місячне завдання, що здійснюється в НУО ім. Лавочкіна, з дослідження та практичного використання Місяця та навколомісячного простору автоматичними міжпланетними станціями. У рамках завдання спочатку планується запустити апарат на поверхню Місяця, а через рік – орбітальний апарат.