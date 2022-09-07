Україна розглядає можливість повної зупинки Запорізької АЕС, – Держатомрегулювання
Про це на брифінгу заявив виконувач обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков, пише Liga.net.
Він зауважив, що станом на 7 вересня на Запорізькій АЕС працює лише один енергоблок №6, але станція перебуває в режимі "енергоострова" – без підключення до об'єднаної енергосистеми України.
Коріков сказав, що за необхідності Україна готова зупинити і цей енергоблок.
"Розглядається варіант зупинки станції. Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки, енергоблок №6 буде зупинений", – сказав чиновник.
Він нагадав, що Запорізька АЕС втратила зв'язок з енергомережею України через пошкодження усіх чотирьох ліній видачі потужності, вона працює лише на забезпечення власних потреб в електроенергії.
"Це проєктний режим, але подальше погіршення ситуації без живлення ЗАЕС від зовнішнього джерела призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом наші системи безпеки", – сказав Коріков.
Він уточнив, що для забезпечення потреб станції потрібно чотири цистерни дизпалива на добу, а такий обсяг дуже важко завозити через лінію зіткнення.
"Ми можемо потенційно втрапити в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реактора і викидом радіоактивних продуктів до навколишнього середовища. Це матиме транскордонні наслідки", – попередив Коріков.
Голова Держатомрегулювання зауважив, що реактор у стані зупинки може перебувати без живлення довше, ніж той, що працює. У реакторі, який працює на потужності, процес плавлення ядерного палива може розпочатися вже за кілька годин, якщо нічого не робити, а в зупиненому – на третю добу.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість відключення окупованої Запорізької АЕС, адже вона живить два регіони України.
Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.