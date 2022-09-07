Угорщина хоче зменшити залежність від енергоносіїв із Росії, – президентка

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.

Про це Новак заявила на пресконференції з главою Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті, передає Європейська правда з посиланням на Hirado.

Говорячи про ситуацію в енергетиці, президентка Угорщини зазначила, що її країна перебуває у складному становищі та є більш вразливою, ніж Румунія, бо не має виходу до моря. Тому в майбутньому Угорщина прагне досягти "енергетичного суверенітету".

"Ми працюємо над цим, ми раді бачити й підтримувати будь-яку ініціативу, яка збільшує можливість диверсифікації енергетики та незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо й на Румунію", – зазначила Новак.

Попри заяви президентки Угорщини, дії керівництва країни в останні тижні свідчать, що вона, навпаки, все більше покладається на російські енергоресурси.

Так, як повідомлялося, Угорщина продовжить переговори з Росією щодо додаткових поставок газу та очікує досягти угоди з "Газпромом" про подальше збільшення поставок.

Також Угорщина погрожує заблокувати продовження строків дії запроваджених раніше санкцій Євросоюзу проти Росії, вимагаючи виключити із санкційних списків трьох російських олігархів.